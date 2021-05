Napoli: vigili sanzionano autista ambulanza senza autorizzazione sanitaria e già sottoposta a fermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polizia municipale, durante i controlli ai veicoli adibiti al servizio di trasporto sanitario in zona Ponticelli, nei pressi dell'ospedale del Mare, ha controllato un'autoambulanza di proprietà di una associazione di volontariato che veniva adibita all'attività di trasporto sanitario in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria". Ne ha dato notizia il Comune di Napoli in una nota: "Da ulteriori accertamenti risultava, inoltre, che il veicolo circolava nonostante fosse in stato di fermo amministrativo per pregresse violazioni e, pertanto, il conducente veniva sanzionato per oltre 7000 euro e il veicolo sequestrato ai fini della confisca e affidato al custode-acquirente prefettizio. I controlli effettuati dal personale dell'unità operativa di Secondigliano e dal gruppo intervento territoriale proseguiranno anche nei prossimi giorni". (Ren)