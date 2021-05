Vaccino: Sardegna, da oggi piattaforma regionale apre ad adesioni diabetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo costantemente al lavoro per potenziare e migliorare le soluzioni messe in campo e integrare la campagna di vaccinazione sul territorio - ha dichiarato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu -. Abbiamo aperto i centri di vaccinazione agli over80, che possono presentarsi senza prenotazione, per riuscire a raggiungere tutte le persone che per un motivo o per un altro fossero rimaste, a oggi, escluse dalla campagna. Abbiamo integrato il portale per le adesioni dei cittadini con elevata fragilità e con disabilità grave. Ora con i diabetici contiamo di immunizzare l'intera categoria in tempi rapidi. Affrontiamo una campagna di vaccinazione di massa senza precedenti, le criticità ci sono, ma il sistema sta rispondendo adeguatamente, anche grazie al forte impegno di tutti gli operatori in prima linea". (Rsc)