Tlc: Modica, lavori di Open Fiber per realizzare rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patria del Barocco siciliano e Patrimonio dell'Umanità Unesco, Modica è pronta ad affrontare le sfide del futuro digitale. Sono infatti sulla rampa di lancio i lavori di Open Fiber per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica, una infrastruttura all'avanguardia capace di assicurare a cittadini e imprese accesso al web a prestazioni inedite. Lo rende noto Open Fiber. La rete d'ultima generazione targata Open Fiber - riferisce una nota - è realizzata in modalità Ftth (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fin dentro casa) l'unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. L'avvio dei cantieri segue la convenzione stipulata tra l'amministrazione comunale e l'azienda, patto finalizzato a regolare le modalità dell'intervento d'innovazione tecnologica. La società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa ha pianificato nella città siciliana un investimento di circa 6 milioni di euro, fondi propri necessari al cablaggio di 17mila unità immobiliari. A suggellare l'accordo il sindaco Ignazio Abbate e l'assessore Giorgio Linguanti insieme agli esponenti di Open Fiber Clara Distefano (regional manager Sicilia), Dorotea Lo Greco (Affari Istituzionali Area Sud) e Francesco Ricca (field manager e responsabile dei lavori di cablaggio in città). (segue) (Com)