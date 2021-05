Piemonte: pubblica amministrazione in cloud, 300 richieste dei Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione ha ampliato con la misura il proprio ruolo di sostegno verso il territorio nell’inclusione degli enti locali sui moderni paradigmi sul digitale. Le numerosissime risposte pervenute confermano che abbiamo concepito una misura in linea con i bisogni reali dei nostri comuni, specialmente i più piccoli – commenta l’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati - Non solo. Il bando piemontese, concepito nel corso del 2020, ha sicuramente anticipato una capacità di pianificazione sulla transizione digitale: lo stesso PNRR nazionale oggi propone incentivi per rafforzare le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, ad esempio facilitando la migrazione al cloud, proprio come il Piemonte ha saputo capire un anno fa attraverso questa misura di successo”. “Il CSI sta fornendo un importante supporto alla Regione Piemonte - ha sottolineato Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte - nel percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Con questa iniziativa, che ha l’obiettivo promuovere l’adozione del cloud tra le PA, sarà innalzato il livello di sicurezza degli enti che potranno offrire così servizi più moderni a cittadini e imprese. Il Consorzio conferma il suo ruolo di partner tecnico ed è pronto aiutare tutte le amministrazioni, grandi e piccole, a passare al cloud, in linea con la strategia “cloud first” presente anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. (Rpi)