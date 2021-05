Napoli: inaugurata opera di creatività urbana dedicata a Mario Paciolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata questa mattina a Napoli, presso l'area attrezzata di via dell'Erba, l'opera di creatività urbana dedicata a Mario Paciolla, realizzata dall'artista Luca Carnevale, su iniziativa del Comitato Giustizia per Mario Paciolla, in collaborazione con l'assessorato al Verde con delega alla creatività urbana del Comune di Napoli e il Tavolo interassessorile per la creatività urbana. L'iniziativa si è svolta alla presenza dei familiari, del Sindaco Luigi de Magistris, degli assessori Alessandra Clemente, Luigi Felaco e Giovanni Pagano, di una rappresentanza del Comitato e dell'artista. L'opera sorge in uno dei luoghi di ricordo di Mario, grande appassionato di basket e parte della comunità cestistica. A nove mesi dalla sua scomparsa, il murale a lui dedicato vuole essere non solo un momento commemorativo ma soprattutto un'occasione per non spegnere i riflettori sulla vicenda che lo ha tragicamente coinvolto, lo scorso 15 luglio, mentre prestava servizio come cooperante Onu in Colombia. "Chiediamo a tutti massimo sostegno per divulgare al massimo questa triste vicenda affinché ci sia una Verità e Giustizia per Mario", hanno commentato Giuseppe e Anna Motta, i genitori di Mario. "Il ricordo di Mario, oltre a un sentito momento di solidarietà con la famiglia, è soprattutto una veemente richiesta di giustizia e verità, affinché il suo lavoro per un mondo più equo ed inclusivo non vado sprecato con la sua scomparsa" hanno dichiarato gli assessori. Nonostante la mobilitazione sia nazionale che internazionale, i contorni di questa vicenda appaiono ancora troppo indefiniti e nessuna reale responsabilità è emersa, ne tantomeno è stata fornita una soddisfacente versione degli eventi che hanno condotto a un epilogo così assurdo e doloroso. L'auspicio – concludono gli assessori - è che al più presto venga fatta luce su quanto accaduto in Colombia, per un innegabile bisogno di giustizia per la quale Mario ha sempre lottato, a costo della propria vita". (Ren)