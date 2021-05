Sardegna: Isola chiede passaggio a zona gialla, Regione invia relazione a ministero Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ribadisce al governo la richiesta di passare alla zona gialla già da lunedì, scongiurando così la permanenza nell'attuale fascia di rischio per un'altra settimana, come previsto nell'ultima ordinanza del ministro della Sanità. Le motivazioni sono contenute in una relazione che l'assessorato regionale della Sanità ha inviato questa mattina al ministero e che fotografa il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico nell'Isola. "La permanenza della Sardegna in zona arancione risulterebbe paradossale alla luce dei dati registrati nelle ultime settimane. Tutti principali indicatori descrivono una situazione in miglioramento, con un quadro generale compatibile con una fascia di rischio più bassa di quella attuale. Abbiamo già sollevato forti dubbi sull'attuale sistema di classificazione. Le misure restrittive sono indispensabili quando rispondono a precise necessità di contenimento del virus, diversamente il pericolo è quello di vedere applicate limitazioni solo in virtù degli automatismi previsti dalle disposizioni normative", dichiara il presidente della Regione Christian Solinas. (segue) (Rsc)