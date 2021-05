Napoli: Lega, nominati dirigenti nell'area della provincia Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coordinatrice della Lega per l'area Napoli Sud Tina Donnarumma, in una nota ha riferito di aver definito "le prime nomine del nuovo coordinamento provinciale. A Mauro Iovane è affidato il coordinamento nell'area Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Pompei. Il responsabile per l'area cosidetta del "Miglio d'Oro" è Vincenzo Cozzolino. Pasquale Gentile è il nuovo coordinatore area Monti Lattari. La responsabile provinciale ha inoltre definito i nuovi coordinatori delle segreterie cittadine di Castellammare di Stabia, affidata a Casimiro Donnarumma e di Massa Lubrense, guidata da Luigi Terminiello. Completa il quadro delle nuove nomine Gianmaria Di Maio, responsabile del tesseramento per Napoli Sud". (Ren)