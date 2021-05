Napoli: Coldiretti, Comune e Asia insieme per l'ambiente con iniziativa "Ri-olio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olio extra vergine d'oliva in cambio di olio usato da cucina. Con l'iniziativa "Ri-olio" sarà inaugurato domani, venerdì 7 maggio 2021, ore 11, il servizio di raccolta di oli esausti vegetali presso il mercato coperto Campagna Amica in via Guidetti 72 al parco San Paolo di Fuorigrotta, Napoli. Un'iniziativa voluta fortemente da Coldiretti Napoli, d'intesa con l'assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli e Asia Napoli. "L'obiettivo - spiegala Coldiretti - è avviare a riciclo l'olio usato, evitando di sovraccaricare gli scarichi e riducendo l'impatto sull'ambiente ed in particolare sul mare. Con Ri-Olio ad ogni conferimento di olio usato presso l'apposito contenitore installato al mercato sarà donata in omaggio, fino ad esaurimento scorte, una lattina di olio extra vergine di oliva, 'olio contadino', garantito dall'organizzazione olivicoltori Aprol Campania". Per l'occasione saranno presenti l'assessore Raffaele Del Giudice e la presidente Maria De Marco, che presenteranno anche uno stand informativo di Asia Napoli sulla corretta raccolta differenziata.(Ren)