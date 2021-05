Napoli: Massimo (Usip), grave mancanza di condizioni igienico sanitarie in Caserma Iovino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più volte abbiamo denunciato la grave e conclamata carenza di condizioni igienico sanitarie presso la caserma di Polizia Iovino, sita in via Medina a Napoli, scrivendo anche all'Asl Napoli 1, ma è evidente 'l'immobilismo' del Questore di Napoli Alessandro Giuliano. Gli infortuni sui luoghi di lavoro o le malattie contratte a causa del posto e delle condizioni in cui si presta servizio sono frequenti. La Uil Confederale ed il nostro segretario Bombardieri ha lanciato la sfida 'Zero morti sul lavoro'". È quanto fa sapere in una nota Roberto Massimo, segretario generale di Napoli della Usip, sindacato di Polizia della Uil nel comparto sicurezza. "Invitiamo il capo della Polizia direttore generale di Pubblica sicurezza prefetto Lamberto Giannini - continua Massimo - a voler accertare di persona la situazione del primo piano della Caserma in questione che sinceramente non solo è indegna per la cittadinanza partenopea, ma crea un significativo danno per la salute dei lavoratori ed all'immagine della Polizia di Stato. La responsabilità e le difficoltà del datore di Lavoro Alessandro Giuliano sono evidenti rispetto alle indegne condizioni igienico sanitarie che comportano anche la presenza di grossi ratti all'interno dei luoghi di lavoro". "Pertanto – conclude il numero uno dell'Usip di Napoli - come ingranaggio di un complesso meccanismo, questo sindacato è pronto a proclamare lo stato di agitazione utilizzando tutti gli strumenti in nostro possesso per la salvaguardia della categoria ed il rispetto delle regole. Il sindacato va ascoltato e non invece, come sembrerebbe, ritenuto un inutile fastidio".(Ren)