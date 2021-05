Sardegna: Coldiretti, Ue vuole togliere alcol dal vino e aggiungere acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togliere l'alcol dal vino ed aggiungere acqua "è l'ultima trovata di Bruxelles per il settore enologico già sotto attacco con la proposta di introdurre etichette allarmistiche per scoraggiarne il consumo previste nella comunicazione sul 'Piano d'azione per migliorare la salute dei cittadini europei'". È quanto afferma la Coldiretti nello svelare i contenuti del documento della presidenza del Consiglio dei ministri Ue, in cui viene affrontata la pratica della "dealcolazione" parziale e totale dei vini. La proposta prevede di autorizzare nell'ambito delle pratiche enologiche l'eliminazione totale o parziale dell'alcol con la possibilità di aggiungere acqua anche nei vini a denominazione di origine."In questo modo viene permesso ancora di chiamare vino, un prodotto – sottolinea la Coldiretti – in cui sono state del tutto compromesse le caratteristiche di naturalità per effetto di trattamento invasivo che interviene nel secolare processo di trasformazione dell'uva in mosto e quindi in vino. Un inganno legalizzato per i consumatori che si ritrovano a pagare l'acqua come il vino". (segue) (Rsc)