Campania: Cantalamessa (Lega), bonificare roccheforti della camorra

- "La storia del 15enne accoltellato da coetanei a Gragnano con un polmone perforato impone più di una riflessione. La crisi educativa è esplosa. Ormai esiste un esercito di ragazzini che escono di casa armati", lo ha dichiarato in una nota il deputato Gianluca Cantalamessa (Lega): "Inoltre, nelle ultime settimane, da Torre Annunziata ai Colli Aminei, passando per Miano fino a tutta la periferia di Napoli Est la crescita esponenziale di criminalità è innegabile.Rapine in pieno giorno, omicidi e agguati quotidiani, un 17enne gambizzato a Torre Annunziata. Se la gente ha paura è normale, ma non può essere normale che non si fidi dello Stato, sbaglierebbe". Cantalamessa ha concluso: "La presenza della Lega al Ministero dell'Interno vuol dire impegnarsi per ricominciare dove avevamo lasciato. La camorra vive una nuova effervescenza, vanno bonificate le aree che sono diventate le loro roccaforti. È tempo di segnali forti, lo Stato c'è". (Ren)