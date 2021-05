Vaccino: Sardegna, inchiesta procura di Cagliari su abusi e "corsie preferenziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati abusi e corsie preferenziali nella somministrazione dei vaccini rispetto a quanto previsto dai protocolli nazionali? A questa domanda sta cercando di dare una risposta la procura di Cagliari che ha aperto un'inchiesta sui "furbetti" del vaccino, ovvero su coloro che potrebbero aver saltato la fila senza averne diritto. Il pm Giangiacomo Pilia ha dato disposizione alla Guardia di finanza di acquisire presso la sede dell'Ats tutta la documentazione sui sieri, e le persone a cui sono stati inoculati. A dare il via alle indagini sono stati alcuni esposti che denunciavano il fatto che alcune persone avrebbero ricevuto il vaccino in anticipo rispetto ad anziani e categorie a rischio senza averne diritto. I fatti si sarebbero verificati a Cagliari, nel Sulcis, Medio campidano e nel sud della Sardegna. Un'inchiesta simile è stata recentemente avviata dalla Procura di Oristano e vede come indagati medici e infermieri. (Rsc)