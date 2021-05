© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamava Ylenia Lombardo la 33enne trovata morta in un'abitazione di via Ferdinando Scala a San Paolo Belsito, nel Napoletano. Il corpo della giovane era semi-carbonizzato. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Nola, coordinati della locale Procura. (Ren)