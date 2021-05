Imprese: Solinas, Air Italy è grande vertenza nazionale, non può essere derubricata a vicenda regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha ribadito la volontà da parte della Regione di farsi parte attiva per un confronto di ampio respiro, richiamando le organizzazioni sindacali al senso di collaborazione anche nell'ipotesi della creazione di una compagnia regionale. "Sindacati e Regione - ha detto Solinas - devono marciare uniti e ottenere il via libera da parte del governo, che si deve fare portavoce del progetto in Europa. Nel frattempo va salvaguardato il lavoro", ha evidenziato, annunciando la convocazione dei liquidatori dell'azienda per la proroga degli ammortizzatori. "Contatterò il ministro dello Sviluppo economico - ha affermato Solinas - per mettere sul tavolo l'ipotesi di uscita dalla crisi industriale. Fin da subito riformuleremo i calcoli per dar vita a una compagnia regionale e per avere contezza dei costi dello start up di una società in house che abbia il suo core business nella continuità territoriale, una newco pubblica che potrebbe progressivamente aprirsi a imprenditori privati, soci industriali che si sentirebbero garantiti dalla presenza pubblica". La Sardegna, ha detto ancora il presidente Solinas, deve avare garantito il proprio diritto alla continuità. "Tutti i calcoli fatti nel 2019 vanno oggi riparametrati alla luce della grave crisi creata dalla pandemia, ma potrebbero aprirsi anche nuove opportunità. Se vogliamo arrivare davvero alla soluzione di una compagnia regionale - ha ribadito - dobbiamo cucire intorno a questa ipotesi un consenso complessivo: Regione, sindacati, e poi il governo, che deve tutelare il progetto davanti alla commissione europea, accettando l'ipotesi di pagare una fase di start up con risorse pubbliche, ma evitando la configurazione di un aiuto di Stato. Il presidente convocherà nuovamente i sindacati nei prossimi giorni, per illustrare i risultati dell'interlocuzione con il governo. (Rsc)