Covid: Patriarca (FI), settore pubblicità a rischio crac, servono ristori (2)

- "La crisi si fa sentire anche per le scuole calcio - ha proseguito - che svolgono sul territorio funzione aggregatrice sana per i nostri giovani, oggi più che mai in balìa dei danni psicologici dovuti al lockdown e alla compressione degli spazi di ritrovo. In media la convergenza economica negativa ha portato a una preoccupante contrazione degli iscritti. La media è del -40 per cento, ma ci sono anche realtà che, per la mancanza di 'tesserati' hanno dovuto cessare definitivamente l'attività. A questi operatori economici, come recentemente ribadito anche dal coordinatore nazionale di Forza Italia, on. Antonio Tajani, devono essere assicurati ristori congrui e aiuti concreti in tempi certi. Non possiamo consentire, infatti, che gli strascichi della pandemia distruggano interi settori economici nel silenzio e nell'indifferenza delle Istituzioni", conclude. (Ren)