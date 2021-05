Sardegna: ristori alle imprese in crisi, allo studio un nuovo provvedimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una valutazione dello Stato dell'arte e un quadro delle risorse disponibili è stato sollecitato anche da Desirè Manca (M5s), e Gianfranco Satta (Progressisti). Per il consigliere progressista uno dei criteri guida dovrà essere la regolarità contributiva delle aziende: "Il Durc - ha detto Satta - è uno strumento che consente di avere una valutazione oggettiva. In questo modo si evita di finanziare imprese dormienti". L'analisi del fabbisogno e l'individuazione puntuale delle aziende e degli operatori economici finora esclusi dai benefit è stata richiesta anche dai consiglieri di maggioranza. Il capogruppo della Lega Dario Giagoni ha presentato una proposta operativa con un elenco delle categorie su cui intervenire. Il capogruppo del Psd'Az Franco Mula ha invece suggerito il coinvolgimento dell'assessorato alla Programmazione per avere un quadro finanziario di riferimento: "Inutile pensare a interventi se prima non si ha contezza delle risorse disponibili". (segue) (Rsc)