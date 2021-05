Imprese: Pastorino (Leu) su Leonardo, garantire asset Paese con interventi statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è differenza tra la risposta di oggi, data dal ministro Giancarlo Giorgetti, e quella dello scorso anno sul futuro della divisione automazione dello stabilimento di Genova della Leonardo Spa. In questo caso conferma la ricerca di un partner, che non significa garantire i livelli occupazionali. È importante comunque ribadire gli impegni assunti su Genova, che come è noto ha vissuto mesi difficili". Lo ha detto il deputato ligure Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, in Aula per il question time al ministro dello Sviluppo economico. "La questione - aggiunge Pastorino - non riguarda solo Genova, ma anche gli asset principali del nostro Paese: è un tema di politica industriale che va posto nelle prossime settimane. Nello specifico, comunque, mi piacerebbe che per la divisione automazione, della Leonardo di Genova, ci sia un intervento statale come avvenuto in altri casi, magari con l'intervento pubblico attraverso progetti del Recovery plan". (Rin)