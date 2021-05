Comuni: Pella (FI), da forze politiche documento congiunto contro dissesti finanziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento "sarà risoluto nel trovare una soluzione che eviti il dissesto finanziario di molti Comuni, dopo la recente pronuncia della Corte costituzionale. La questione assume un'importanza fondamentale, soprattutto alla vigilia di una stagione nella quale le amministrazioni pubbliche territoriali saranno chiamate a non vanificare il grande sforzo della ripartenza, contribuendo alla realizzazione concreta di numerosi progetti presenti nel Recovery plan. È stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi a ribadire in Parlamento il ruolo strategico degli enti locali nella gestione delle risorse del Pnrr". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Commissione bicamerale per le questioni regionali, Roberto Pella, vice presidente vicario dell'Anci. "Questa mia preoccupazione - continua - è comune a tutte le forze politiche, per tale motivo saluto con favore l'accoglimento della mia richiesta, formulata alla presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali Emanuela Corda e condivisa da tutti i capigruppo, di audire nei prossimi giorni l'Anci, il ministro dell'Economia Daniele Franco e la vice ministro all'Economia Laura Castelli. A queste interlocuzioni seguirà un documento congiunto, comune a tutte le forze parlamentari, contenente le indicazioni normative per superare quello che a tutti gli effetti rappresenterebbe un grande freno a mano per lo sviluppo del nostro Paese". (Com)