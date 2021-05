L'Aquila: Rocci (Aq Futura), presentato odg per intitolare strada alla memoria di Bobby Sands

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati ormai 40 anni dall'estremo gesto dell'irlandese Bobby Sands che, incarcerato e senza processo, perse la vita dopo un estenuante sciopero della fame. Animato da sentimenti di libertà per la sua Irlanda, Bobby Sands ha insegnato a generazioni che ideali come libertà e indipendenza non sono mai scontati, e vanno guadagnati giorno per giorno". Così Luca Rocci, per il gruppo consiliare L’Aquila Futura. "Ispirato dal suo gesto e dagli ideali che lo animarono - prosegue - abbiamo presentato un ordine del giorno, che sarà discusso il prossimo 10 maggio durante la seduta di Consiglio comunale, per individuare una strada che possa essere rinominata, o nominata, in suo onore. Sarebbe un buon modo, nel 40esimo anniversario, di celebrare un amante della libertà e dei più alti valori che devono animare ogni iniziativa politica: amor di patria, libertà e democrazia. Colgo anche l'occasione per ringraziare il supporto e la vicinanza che i colleghi della maggioranza hanno mostrato nel supportare questo ordine del giorno", conclude Rocci.(Ren)