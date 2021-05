Abruzzo: Cna a Regione su legge su ristori, bene ma ora fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona decisione, che va nella direzione giusta, ma che adesso deve correre speditamente per consentire di erogare alle imprese beneficiarie i contributi previsti. Intervenendo intanto sulle misure più significative e dando modo così di raggiungere una platea di circa 3mila imprese messe in gravi difficoltà finanziarie dalla pandemia. E' la valutazione fatta dalla Cna Abruzzo sull'approvazione da parte del Consiglio regionale, nella giornata di ieri, all'unanimità, del provvedimento che assegna 10 milioni di euro alle imprese del turismo e ricettività, oltre che della ristorazione erogati attraverso la Finanziaria regionale, la Fira. A detta della Cna, che con le altre sigle dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa ha condiviso nelle scorse settimane con il presidente del Consiglio regionale, l'assessorato alle Attività produttive e la Fira il percorso che ha portato all'approvazione del testo, si tratta ora di imprimere un deciso colpo di acceleratore alle procedure, per l'avvio delle quali la legge prevede quindici giorni di tempo: quello necessario alla finanziaria regionale per mettere in moto la macchina organizzativa. (segue) (Gru)