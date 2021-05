Abruzzo: Cna a Regione su legge su ristori, bene ma ora fare presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma oltre che sui tempi, la confederazione artigiana insiste anche sulle scelte da operare, per mettere meglio a frutto il provvedimento, e raggiungere soprattutto la platea più vasta possibile: così come concordato negli incontri preliminari. A detta del presidente regionale Savino Saraceni "i 10 milioni disponibili dovrebbero dunque essere divisi sulle prime due misure individuate dall'articolo 3 della norma, in modo da dare la massima efficacia alle risorse che potrebbero raggiungere una platea di circa 3 mila imprese generando un volume complessivo di finanziamenti per oltre 70 milioni di euro. La prima riguarda un fondo per il piccolo prestito, per 15mila euro al massimo a 'tasso zero', della durata di cinque anni, ed è destinata alle tante imprese che non hanno avuto possibilità di accedere ai finanziamenti bancari; la seconda invece è rivolta alla erogazione di contributi 'a fondo perduto' destinati all'abbattimento del tasso di interesse e del costo della garanzia sui prestiti ottenuti per il tramite dei confidi". Resta insomma il nodo del credito alle imprese il problema più importante cui fare fronte: "Facciamo affidamento sul fatto che le altre misure previste dalla legge possano trovare piena copertura in un secondo tempo, con l'impiego di altre risorse recuperate dalla Regione", conclude Saraceni. (Gru)