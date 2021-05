Vaccino: in consegna circa 2,5 milioni di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata oggi la consegna diretta alle Regioni di oltre 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer, giunti agli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia per poi essere smistate. Lo riferisce una nota del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. "Nella giornata di domani, inoltre, circa 360 mila dosi del vaccino Moderna raggiungeranno l'hub nazionale vaccini della Difesa, ubicato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare per poi essere consegnate nei prossimi giorni alle strutture designate dalle regioni e delle Province autonome da vettori della Difesa e di Poste italiane (Speditori destinatari autorizzati)", conclude la nota. (Com)