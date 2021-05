M5s: Cubeddu, Crimi rappresentante legale pro tempore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebastiano Cubeddu, deputato del Movimento cinque stelle e avvocato lavorista, pubblica sulla sua pagina Facebook uno stralcio del decreto della Corte di Appello di Cagliari. "Per la Corte - scrive Cubeddu - non si tratta di una decisione di 'merito' ma solo di una soluzione a carattere processuale (in rito) e adottata in camera di consiglio inaudita altera parte". "Non ha riflesso sulla legittimazione in generale del capo politico - aggiunge il parlamentare - ma solo sul procedimento in atto ed a scopo strumentale ai fini dell'instaurazione del contraddittorio". In un altro passaggio Cubeddu afferma che è stato espressamente "circoscritto l'ambito di intervento della magistratura salvaguardando l'autonomia politica del Movimento cinque stelle, pertanto, non può in alcun modo essere disconosciuto il ruolo di rappresentanza legale di Vito Crimi". "Se fosse il contrario, del resto, si verificherebbero due situazioni aberranti: come l'ingerenza della magistratura su una compagine politica che non è ammissibile e, in caso di compimento di atti illeciti, non vi sarebbero responsabili in un'associazione non riconosciuta. Capite bene che ciò non è né sarebbe possibile in alcun modo" conclude. (Rin)