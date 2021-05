Sanità: Colao (Cattedra Unesco), individuare traiettoria per coniugare salute, ambiente e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se leggiamo l'ultimo report dell'associazione nazionale delle professioni infermieristiche apprendiamo dei dati preoccupanti. Abbiamo avuto una riduzione della popolazione che è andata nelle strutture sanitarie per farsi curare che è oltre il 50 per cento in meno nell'ultimo anno rispetto all'anno precedente in alcune Regioni come per esempio l'Emilia Romagna e il Piemonte. Altro dato molto preoccupante è la riduzione degli screening di prevenzione oncologica, meno 48 per cento con oltre 13 mila casi diagnosticati in meno nel 2020 rispetto al 2019". Lo ha affermato la Annamaria Colao, responsabile Cattedra Unesco Federico II nel corso webinar "Sud e sviluppo sostenibile: obiettivo salute. Istituzioni, imprese e Terzo settore verso il 2030". "Quest’anno - ha aggiunto - ha portato inoltre una riduzione dell’aspettativa di vita che è più drammatica al Nord e un po' più limitata al Sud, ma perché il Sud aveva già una riduzione dell'aspettativa di vita. L'incontro che oggi facciamo - ha concluso Colao - è per iniziare delle strategie, delle sinergie, provare a disegnare degli scenari di lavoro per il futuro perché non sarà facile trovare delle traiettorie. E voglio infine focalizzare l’attenzione su tre parole chiave: nutrizione, ambiente e giovani. Tutto ciò che noi oggi faremo avrà una ricaduta sulla salute degli adolescenti e ci permetterà di avere una popolazione più sana nel prossimo ventennio". (Rin)