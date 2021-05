Recovery: D'Uva (M5s), circa 100 miliardi di euro al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello degli investimenti al Sud è uno dei temi che abbiamo più a cuore. Non è un mero discorso di appartenenza territoriale: siamo davvero convinti che se miglioriamo le condizioni nelle Regioni meridionali ne possa beneficiare tutto il Paese". Lo scrive il deputato questore M5s Francesco D'Uva nell'ultimo post sul suo sito web. "Gli investimenti previsti per il Sud dal Recovery plan italiano ammontano a circa 100 miliardi", prosegue D'Uva, che aggiunge: "È una grande opportunità, ma al tempo stesso una grossa responsabilità. C'è infatti un'altra urgenza su cui voglio richiamare l'attenzione: è importante che le amministrazioni territoriali siano pronte non già semplicemente a spendere questi fondi, ma a investirli nel modo più efficace. Per raggiungere questo obiettivo, tutti dobbiamo fare la nostra parte, a ogni titolo e a ogni livello". (Rin)