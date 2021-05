Sardegna: Lampis, pianificazione idrogeologica e di risorsa acqua per prevenire dissesto in territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pianificazione qualitativa e quantitativa della risorsa acqua, fondamentale in un'isola come la nostra, si accompagna alla pianificazione idrogeologica, contemplando la gestione del rischio alluvioni e da dissesto idrogeologico. Così da consentire la gestione in sicurezza dei territori e il loro sviluppo". Lo ha evidenziato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, durante l'incontro, organizzato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della regione Sardegna, sul progetto di aggiornamento del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sardegna (Pdg) e del Piano di gestione rischio alluvioni (Pgra), al quale erano presenti (in videoconferenza) oltre 250 partecipanti, tra enti locali, appartenenti agli ordini professionali e portatori di interesse. "Temi - ha aggiunto l'assessore Lampis - che hanno un ruolo centrale nella programmazione dei fondi di sviluppo e coesione e, recentemente, oggetto di importanti proposte nell'ambito del Pnrr e del Recovery plan. Ponendosi, inoltre, in rapporto di complementarità e reciproco arricchimento con altre due azioni chiave in tema ambientale: la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e la strategia Sardegna 2030 per lo sviluppo sostenibile". (segue) (Rsc)