© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena avuto una bella telefonata con Giuseppe Condorelli, per ringraziarlo non solo della denuncia, ma delle motivazioni che ha usato: 'È per i miei figli e per la Sicilia'. Non piegarsi alla mafia è una battaglia per la libertà, il lavoro, il futuro". Lo scrive su Twitter Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd. (Rin)