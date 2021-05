Imprese: Snam, nuova sede a Milano nel distretto "Symbiosis" di Covivio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam manterrà lo storico legame con San Donato Milanese, dove continueranno a operare il "dispacciamento", cervello tecnologico degli oltre 33mila km di rete energetica della società, insieme ad alcuni uffici e al centro di formazione Snam Institute. Snam sta inoltre lavorando con il Comune di San Donato per sviluppare sul territorio nuove progettualità sui temi della sostenibilità. In particolare è in corso un dialogo con la controllata Arbolia finalizzato alla possibile realizzazione di un bosco urbano in città. Il nuovo immobile sorgerà tra via Condino e via Vezza d'Oglio nell'ambito del dinamico distretto Symbiosis, in cui hanno già trovato sede aziende di primario standing. Sviluppato da Covivio, Symbiosis è un progetto di rigenerazione urbana innovativo e sostenibile a emissioni locali zero e con energia prodotta principalmente da fonti rinnovabili. Progettato da Piuarch – studio milanese da sempre attento ai valori di qualità ambientale e di relazione con il contesto che opera nell'ottica della sostenibilità energetica, sociale, paesaggistica e d'innovazione – l'edificio avrà una superficie complessiva di circa 19.000 mq, e sarà composto da tre volumi sovrapposti suddivisi in 14 piani. L'immobile integra una vasta gamma di elementi per andare incontro alle esigenze di lavoro del domani: oltre agli uffici flessibili ed efficienti, accoglierà vari spazi inclusivi dedicati alla socialità tra le persone. (segue) (Com)