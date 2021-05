Napoli: nasce il gruppo Ambiente di Confapi, eletti i vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È Raffaele Cesaro, imprenditore attivo nel settore green con la società Etiche srl, il nuovo leader del neo costituito gruppo Ambiente di Confapi Napoli. "Ringrazio i colleghi e il presidente Raffaele Marrone che hanno voluto scegliermi per questo delicato e importante incarico - ha commentato Cesaro - Cercherò di portare la mia esperienza nel settore ambientale in un momento storico in cui lo sviluppo sostenibile economico-sociale-ambientale rappresenta un asset strategico per ridisegnare i modelli di sviluppo di molte filiere industriali nel contesto della ripresa postpandemica. Con la collaborazione del vicepresidente e dei consiglieri del gruppo, cercheremo insieme di raggiungere obiettivi prioritari quali sostenere le imprese nella transizione ecologica, rafforzare la filiera regionale del riciclo, supportare lo sviluppo di nuovi prodotti ecosostenibili per il packaging alimentare". Il ruolo di vicepresidente è stato assegnato a Michele Guadagno (Guadagno pack srl) mentre sono stati nominati consiglieri del gruppo Ambiente Confapi Napoli: Alberto Infante (Sga service srl), Antonio Piscopo (Pa group srl), Armando Mautone (Mautone Packaging srl), Pasquale Gattellaro (Benergy spa), Bruno Rossi (Ambiente spa), Paolo Santamaria (Bioambiente srl), Sergio Grassia (Promocart srl) e Dario Lauria (Lauria group srl). (Ren)