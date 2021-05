Sardegna: ristori alle imprese in crisi, allo studio un nuovo provvedimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linea condivisa dall'assessore al Turismo Gianni Chessa: "Bisogna fare una ricognizione a trecentosessanta gradi per capire l'esatto l'ammontare delle risorse disponibili. La Regione ha già fatto un grande sforzo finanziario – ha detto l'assessore – questo è il momento della solidarietà ma occorre avere la certezza di quanto ancora si potrà spendere in modo da non illudere nessuno. La priorità, è chiaro, dovrà essere data a chi finora non ha ricevuto nulla". Un'analisi del fabbisogno è stata sollecitata da tutte le forze politiche. Dai banchi dell'opposizione è arrivata la richiesta di un approfondimento che consenta di capire quanto è arrivato a destinazione delle risorse stanziate, chi ne ha beneficiato e quali sono stati gli effetti sul sistema produttivo: "Non si può continuare a procedere con contributi a pioggia, decisi sulla base di conoscenze o sull'onda di un'emozione determinata dalle proteste di piazza - ha detto il consigliere del Pd Piero Comandini - è arrivato il momento di fermarsi e di fare il punto della situazione". (segue) (Rsc)