Campania: Grassi (Lega), fare chiarezza su ritardi vaccinazione in Irpinia

- "In merito alle numerose notizie riportate dagli organi di stampa circa i ritardi e i disservizi legati alle procedure di vaccinazione nella provincia di Avellino la Lega, attraverso il capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi, componente della Commissione Sanità, ha presentato interrogazione circa chiarimenti urgenti sulle procedure di vaccinazione in Provincia di Avellino". Ne ha dato notizia il senatore Ugo Grassi, responsabile provinciale della Lega che ha provveduto a segnalare la necessità di chiarezza riguardo agli strumenti che la Regione Campania intende adottare. Grassi ha spiegato: "Con specifico riferimento alla campagna vaccinale in corso nella Provincia di Avellino, notizie di stampa di Giovedì 29 aprile u.s., emergono numerose criticità legate ad una campagna vaccinale in evidente sofferenza. – si legge nel documento inoltrato al presidente Vincenzo De Luca Nei centri vaccinali, le dosi sarebbero state così suddivise: 54 a Monteforte, 84 a Mirabella Eclano, 87 all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi, 54 a Montemarano, 326 ad Avellino, 101 a Montoro, 187 a Solofra, 132 ad Ariano, 42 a Vallata, 180 a Cervinara, 180 a Montefalcione, 150 a Grottaminarda, 71 a Mercogliano, 164 ad Altavilla Irpina, 169 a Mugnano del Cardinale, 78 presso il centro di Montella, 40 a Bisaccia, 108 al centro vaccinale di Lioni". (segue) (Ren)