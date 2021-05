Napoli: Clemente, stanotte pavimentazione stradale tra piazza Garibaldi e corso Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa notte, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di corso Novara, nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e corso meridionale, si provvederà alla posa della nuova pavimentazione della strada. I lavori saranno eseguiti in orario notturno per non impattare sul traffico veicolare. Si prevede di ultimare i lavori in due giorni. L'intervento rientra nella realizzazione della stazione piazza Garibaldi della Linea 1 della metropolitana e della riqualificazione della piazza". L'annuncio in una nota del Comune. L'assessore Clemente: "Quella di intensificare i lavori in orari notturni è una scelta strategica che abbiamo voluto e pianificato con grande impegno. La riqualificazione dell'area circostante la Stazione Centrale di Piazza Garibaldi non è soltanto un intervento sulla manutenzione della strada ma anche un'azione di cura del territorio e di immagine per i turisti che speriamo tornino presto, in tanti, a vivere la nostra città". (Ren)