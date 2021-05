Cultura: Festa dell'Europa, a Carditello un albero per i giovani del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intercultura e Fondazione Real Sito di Carditello celebrano la Festa dell'Europa con la piantumazione di un nuovo albero di gelso nel sito borbonico. Alla cerimonia di premiazione - in programma nel Real Sito di Carditello, venerdì 7 maggio, alle ore 15 - parteciperanno i sei studenti del territorio aurunco vincitori del programma Intercultura 2021/2022. "Un messaggio di speranza e un gesto simbolico - spiega una nota - per condividere i valori di solidarietà tra i cittadini europei e incoraggiare il confronto tra i giovani coinvolti nelle attività della Fondazione, sede dal 2019 del Parlamentino studentesco e partner di Intercultura, nello spirito della Dichiarazione universale sulla Diversità culturale promossa dall'Unesco". "Carditello è un sito inclusivo – afferma Roberto Formato, direttore della Fondazione – e molto amichevole. Stiamo sviluppando numerosi progetti con comitati e associazioni locali per stimolare i più giovani, coinvolgendoli in attività di gelsicoltura e bachicoltura, e riaffermare l'identità del territorio, riqualificando antichi sentieri e impiantando piantine di gelsi. Il modello di collaborazione con Intercultura ci rende particolarmente orgogliosi e intende valorizzare a Carditello ogni tipo di diversità culturale, intesa come fonte di scambio, innovazione e creatività, per la crescita delle nuove generazioni". Tra gli studenti del territorio presenti a Carditello, anche Laura Morrone, in partenza per la Francia e vincitrice della borsa di studio in memoria di Giuseppe Mascolo, vittima della camorra. (segue) (Ren)