Cultura: Festa dell'Europa, a Carditello un albero per i giovani del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta di consegnare nel Real Sito di Carditello gli attestati ai vincitori delle selezioni - spiega Laura Russo, presidente del centro locale di Intercultura Sessa Aurunca - esprime bene la nostra missione. Carditello è un simbolo di riscatto e rinascita per l'intero territorio. Nonostante il forte impatto della pandemia, che ha inevitabilmente comportato una chiusura fisica e simbolica, gli studenti e le famiglie casertane hanno deciso di continuare ad aprirsi al mondo e promuovere il dialogo tra culture". Il programma Intercultura ha dato la possibilità a tanti giovani casertani di maturare esperienze significative all'estero. A partire da Marika Perfetto di Sessa Aurunca, che sta svolgendo in Germania il suo anno all'estero. La voglia di ripartire e costruire un ponte tra culture, si evince anche dalla scelta della famiglia Romano, che ospiterà a Sessa Aurunca la studentessa turca Ada Gulec, mentre la figlia Gaia è risultata vincitrice di un programma annuale in Olanda. E non solo. L'evento a Carditello si inserisce in un fitto calendario organizzato da Intercultura in tutto il territorio: il 7 maggio a Sessa Aurunca, alle ore 11 presso Villa Roma, studenti e volontari piantumeranno un albero donato dalla Cooperativa New Server, che parteciperà insieme alla Cooperativa sociale Al di là dei sogni; il 10 maggio, nuovo appuntamento in programma a Castel Volturno. (Ren)