Vaccino: Sardegna, da ieri 28.508 dosi inoculate, record assoluto nell'Isola

- Le ultime 24 ore di campagna vaccinale in Sardegna hanno fatto registrare un autentico record: sono state inoculate ben 28.508 dosi, record assoluto, più del doppio del precedente, per un totale di 556.667 vaccinazioni. Lo si apprende dal monitoraggio del governo in tempo reale. Complessivamente si tratta dell'84,4 per cento delle 659.940 dosi disponibili, consegnate alla Regione dalla struttura commissariale. Secondo i dati del rapporto governativo, in Sardegna sono stati sinora somministrati 160.967 vaccini agli over 80, poi 80.954 agli anziani dai 70 ai 79 anni, 38.913 alle persone dai 60 ai 69 anni, altre 91.945 dosi agli operatori sanitari e sociosanitari, a seguire 36.928 dosi al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 87.505 ai soggetti fragili e caregiver; 18.067 ad ospiti di strutture residenziali, 11.205 al comparto Difesa e Sicurezza, 22.933 al personale scolastico, infine 7.250 dosi alla categoria "Altro". (Rsc)