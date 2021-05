Imprese: Snam, nuova sede a Milano nel distretto "Symbiosis" di Covivio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alternanza di ambienti di lavoro con spazi dedicati alla collaborazione, alla creatività e all'innovazione - prosegue la nota - sarà inoltre affiancata da servizi che contribuiranno a garantire alti livelli di benessere per le persone. Uno spazio dove l'ufficio non è più solo un luogo fisico di lavoro, ma una destinazione, un contesto dove generare valore per tutti gli stakeholder e vivere il senso di comunità Snam. Progettato secondo i più alti standard di sostenibilità e comfort, l'immobile conseguirà le più importanti certificazioni nazionali e internazionali in termini di efficienza energetica (Leed & Well non inferiori a Gold, Brave, Cened e Casaclima). Il progetto riflette l'impegno di Covivio nella sostenibilità e la sua visione dell'immobiliare del futuro che trova applicazione in tutti i suoi interventi di rigenerazione urbana. Uno degli aspetti più caratteristici del progetto è la continuità del verde tra spazi esterni ed interni, che servirà da elemento promotore della qualità dell'aria nell'ambiente lavorativo. All'esterno sarà realizzato un parco di oltre 8.500 mq, progettato dal paesaggista Antonio Perazzi, con un teatro di verzura, che potrà anche essere aperto ai cittadini con attività didattiche all'aperto ed eventi. Un paesaggio dal disegno riconoscibile, innovativo, ecologico e allo stesso tempo molto rispettoso per l'ambiente. Nel corso dei prossimi mesi, Snam coinvolgerà le proprie persone e la comunità del quartiere in iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul nuovo progetto. (Com)