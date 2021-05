Covid: Patriarca (FI), settore pubblicità a rischio crac, servono ristori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi innescata dalla pandemia non ha risparmiato alcun settore ed è giusto che le Istituzioni s'impegnino per evitare il collasso della nostra economia. Ma mentre alcuni comparti hanno la fortuna di essere costantemente sotto i riflettori del circuito massmediatico, ce ne sono altri che restando nell'ombra rischiano di essere dimenticati o considerati di seconda fascia". Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania. "Uno di questi settori è quello degli operatori della pubblicità esterna, uno strumento fondamentale per il mercato e il commercio - ha detto ancora il capogruppo azzurro - In Campania, nel solo mese di febbraio 2021, il comparto ha fatto registrare una perdita dei ricavi del 70 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. A rischio, a livello nazionale, ci sono 50mila posti di lavoro. Con l'aggravante che il comparto, a differenza di altri, non ha goduto del rinvio degli accertamenti esattoriali e dei tributi, né di ristori specifici e del credito d'imposta come per la restante parte dell'editoria. Un altro segmento economico che va sostenuto è quello dello sport e, in particolare, dello sport minore. Va raccolto il grido di allarme lanciato da alcuni presidenti della squadre di calcio campane, che militano nei campionati di serie D e di Eccellenza; nell'ultimo anno si è perso un indotto che si stima essere di quattro milioni di euro complessivi, con una perdita del 50 per cento delle entrate rispetto al 2019". (segue) (Ren)