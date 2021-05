Campania: Grassi (Lega), fare chiarezza su ritardi vaccinazione in Irpinia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leghista Grassi hanno fatto sapere che: "Gli obiettivi dichiarati dell'Asl di chiudere tutto per l'estate, lasciano il tempo che trovano. Dinanzi al dato drammatico di ben 5 centri vaccinali chiusi su 22 totali la mancanza di vaccini passa in secondo piano davanti alla carenza di personale. Il nostro timore è che le vaccinazioni starebbero procedendo normalmente solo per riuscire a chiudere sulle fasce più fragili, mentre sarebbero in attesa di essere chiamati troppi ultrasettantenni e successivamente anche gli over 60 e 50. Nonostante per quest'ultima fascia, la prenotazione sulla piattaforma regionale sarebbe in corso da quasi una settimana, nessuno parrebbe essere stato ancora convocato per il vaccino a differenza de Napoli, Caserta e Salerno dove si procede speditamente". Quindi ha aggiunto: "Registriamo che anche nel Sannio si lamentano ritardi e che le aree interne risultano essere sempre quelle più penalizzate. chiediamo al Presidente della Giunta se sia al corrente della bassa performance esibita dall'ASL Avellino, e quali siano le ragioni di tale difformità procedurali rispetto alle Province di Salerno, Napoli e Caserta". (Ren)