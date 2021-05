Alitalia: Raggi, Roma Capitale al fianco dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale è al fianco dei lavoratori di Alitalia. Lo ha sottolineato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un video messaggio trasmesso durante un evento per i 75 anni della compagnia. “Ci stiamo impegnando per dare il massimo sostegno per rilanciare la vostra azienda. La sua esistenza – ha sottolineato infatti Raggi – garantisce la competitività dell’intero sistema economico. In un mondo globalizzato, perdere la compagnia di bandiera significherebbe rimanere in balia di altri interessi”. Ecco perché, ha spiegato Raggi, “ci stiamo impegnando affinché la nostra compagnia di bandiera, fondamentale per il nostro Paese e per la nostra città, resti tale. Su questo tema – ha assicurato – Roma vuole far sentire la sua voce, senza divisioni politiche o impostazioni ideologiche. Questa deve essere la battaglia di tutti”. (Rin)