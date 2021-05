Covid: Nursing Up, nuovi preoccupanti casi di infermieri contagiati tra i già vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta di ora in ora il numero degli operatori sanitari contagiati presso l’ospedale di Taormina. Lo sottolinea Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. "Secondo quanto ci riferiscono i nostri referenti, il focolaio sarebbe divampato lo scorso 2 maggio nel reparto di cardiologia. Inizialmente - prosegue De Palma - gli infermieri, tutti già regolarmente vaccinati, che si sono reinfettati di Covid erano solo 2, rispetto agli 11 casi totali tra pazienti e operatori socio sanitari. Ora, secondo le nostre fonti ufficiose, i casi sono saliti a 20 in poche ore, con gli infermieri contagiati che sarebbero già 5. Mentre attendiamo che la locale Direzione Sanitaria confermi i dati ufficiali - prosegue - abbiamo realizzato un report sindacale per capire quello che sta accadendo in Italia nelle ultime settimane. Oltre a Taormina, infatti, ci sono due infermieri contagiati al Policlinico di Messina sempre nelle ultime 24 ore. E poi in precedenza abbiamo i 7 infermieri di Abbiategrasso, i 2 di Pesaro e poi i casi precedenti del Moscati di Avellino (in tutto 3 infermieri), di Brescia e di Latina rispettivamente con 2 e 5 colleghi infettati. Apparentemente sembrerebbero cifre irrisorie, ma in realtà ciò che ci preoccupa di più è la scarsa attenzione che le Regioni stanno dando a questi accadimenti. Si tratta come detto di infermieri che hanno ricevuto regolarmente la seconda dose del vaccino tra gennaio e febbraio". (segue) (Com)