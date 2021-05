Covid: Nursing Up, nuovi preoccupanti casi di infermieri contagiati tra i già vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le motivazioni dei contagi degli infermieri già vaccinati - continua De Palma - non possono essere semplicemente legate alla già nota non totale efficacia dei farmaci. Tutto questo non è sufficiente. Le Direzioni Sanitarie fanno difficoltà a fornire informazioni ufficiali e questo ci lascia pensare, ancora una volta, che siamo di fronte a quella superficialità che più volte abbiamo già pagato sulla nostra pelle durante questa emergenza sanitaria. Quanti sono realmente infermieri e gli altri operatori sanitari già vaccinati che si sono reinfettati in Italia solo negli ultimi mesi? Qual'è lo stato dell'arte nelle nostre aziende sanitarie, e che tipo di impatto hanno le ormai celebri varianti sul presentarsi di nuovi casi tra il personale già vaccinato? E soprattutto, se il futuro sarà caratterizzato, come sembra, dalla presenza di varianti, come si pensa di affrontare, preventivamente, la minore efficacia dei vaccini in contesti tanto sensibili come gli ospedali e le strutture sanitarie italiane, e come si intende evitare che una eventuale variante tra quelle 'refrattarie', possa giungere in tali strutture e re- infettare il personale ivi operante con il rischio di dare nuovo impulso al drammatico ciclo dei contagi verso l'esterno?". (segue) (Com)