Giustizia: Laboccetta, vicenda Amara-Storari conferma esistenza del sistema

- "Se un test viene ritenuto attendibile in alcuni processi e inattendibile in altri, esiste l’istituto della calunnia. Perché nel caso di Amara, una procura ha ritenuto di secretare gli atti e anziché procedere con l’iscrizione nel registro degli indagati ha insabbiato per oltre due anni le carte? E adesso oltre al danno la beffa!". Lo dichiara l’ex parlamentare Amedeo Laboccetta. "Il magistrato ligio che voleva fare chiarezza verrà passato per le armi - prosegue il presidente di Polo Sud - Segno evidente che il cecchino esiste e che chi osa toccare il Sistema muore. Forse sarebbe il caso che Davigo dicesse tutta la verità e provasse almeno a salvare Storari. Per tutte queste ragioni, non è più rinviabile la istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta per far luce sulle distorsioni del Sistema e per rendere alla magistratura quella autorevolezza che le deve essere propria". (Ren)