Napoli: adescava minori sui social, arrestato 27enne

- I militari carabinieri di Monteruscello (Napoli) hanno arrestato per pornografia minorile un 27enne di Pozzuoli. L'indagine che ha condotto alla perquisizione e all'arresto del giovane incensurato è stata avviata a seguito della denuncia sporta dai genitori di un minore di Palermo. Il 27enne è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari sui quali aveva attivato e gestiva diversi profili sui social network Instagram, Facebook e Tiktok tramite i quali, fingendosi adolescente, avrebbe intrattenuto rapporti con giovani di età compresa tra i 10 e i 15 anni ai quali avrebbe chiesto di realizzare e inoltrare foto o video che li ritraessero in atteggiamenti sessuali o mostrassero le parti intime. Il giovane dopo la convalida dell'arresto è stato ristretto presso il carcere napoletano di Poggioreale mentre proseguono le indagini sul materiale sottoposto a sequestro. (Ren)