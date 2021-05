Vaccino: Russo (Asl Caserta), a nostro open day grande affluenza dei giovani per AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i vaccini Pfizer si soffre una riduzione in Campania come il presidente De Luca ripete da settimane. Avendo scorte di AstraZeneca abbiamo avuto l'idea di fare open day allargando a tutta la popolazione prevedendo anche afflusso dei giovani". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "Dopo nemmeno due ore abbiamo riscontrato una fila di 7-800 persone con giovani sotto i 30 anni e ci siamo accorti che non potevamo sostenere questa domanda. Così ci siamo organizzati per rispondere e siamo andati avanti fino a notte". Russo ha spiegato il coinvolgimento di tutto il personale sanitario: "Abbiamo avuto l'aiuto di medici con incarichi dirigenziali che hanno dato una mano fino alle ore notturne. La cosa più interessante è stata la risposta dei giovani in barba al pregiudizio su AstraZeneca che hanno dato un segnale sull'importanza del vaccino. I medici di medicina generale continueranno gli open day con AstraZeneca per tutti". Infine, Russo ha concluso sulle riaperture: "Basta un touch su uno schermo per avere dati che però bisogna saper leggere. Questa riapertura dettata da questioni economiche poteva attendere qualche settimana. Non abbiamo mai avuto un vero calo dei contagi come avvenne nella prima ondata. Siamo in una curva medio-alta e prevedo una nuova ondata rispetto ai numeri che leggiamo: ci sono alcuni indicatori che ci dicono come non scenda la curva". (Ren)