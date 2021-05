Enti locali: Gelmini, governo al lavoro per aiutare Comuni in difficoltà finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha a cuore la delicata situazione nella quale si trovano centinaia di Comuni che, dopo una recente sentenza della Corte costituzionale, rischiano il dissesto finanziario, con relative probabili conseguenze che andrebbero ad impattare negativamente sui servizi che questi importanti enti locali erogano". Lo afferma in una nota la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini. "In queste ore è in corso un approfondimento tra il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero dell’Interno e il dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie per trovare una soluzione. Vanno ascoltati i sindaci coinvolti e le forze politiche che compongono la maggioranza", sottolinea la ministra, che conclude: "Occorre trovare una sintesi tra governo, istituzioni ed enti locali per risolvere i problemi esistenti e per garantire, con ogni mezzo, la cittadinanza". (Com)