Università: riapre L'Orientale, in arrivo kit connettività per gli studenti

- Il 6 e 7 maggio dalle ore 9.30, si terrà in live streaming sul canale Youtube dell'Università L'Orientale di Napoli, l'open day con la presentazione dei corsi di laurea con lezioni demo e focus mirati. Previste singole stanze teams dove si potranno incontrare orientatrici, operatori e studenti dell'Ateneo. Inoltre, a partire da lunedì 10 maggio tutte le lezioni del secondo semestre del I anno delle triennali e del II delle magistrali (secondo gli orari vigenti) riprenderanno in presenza e diretta streaming (per chi vorrà continuare a seguire da casa) fino alla fine del semestre. Contestualmente riprenderanno in presenza anche il ricevimento, le sedute di laurea magistrale e parte degli esami. Gli studenti che vorranno continuare a distanza potranno accedere alle lezioni on line utilizzando l'apposita app, mentre nell'ambito delle misure di sostegno e supporto alla didattica, messe a punto dall'Ateneo per far fronte alle situazioni di necessità emerse in seguito all'emergenza Covid-19, L'Orientale lancia una nuova iniziativa a supporto di quella parte della didattica che rimane a distanza: sono in distribuzione, per i 1.700 studenti del primo e secondo anno con graduatoria in base all'Isee, i kit di modem+scheda sim da 2 tera, di supporto per le attività on-line e mista. Tutti i costi connessi all'iniziativa saranno a carico dell'Ateneo. "La riapertura dell'Orientale è un segnale forte per dimostrare la nostra attenzione alle esigenze degli studenti desiderosi di tornare a confrontarsi di persona con i colleghi e i docenti", dice il rettore dell'Orientale Roberto Tottoli. (Ren)