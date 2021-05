Sardegna: ristori alle imprese in crisi, allo studio un nuovo provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il via libera di ieri agli aiuti a favore di ambulanti e giostrai, il Consiglio regionale valuta un nuovo intervento finanziario, questa volta complessivo, per venire incontro alle categorie produttive finora escluse dal sistema degli aiuti statali e regionali. L'argomento è stato al centro della seduta congiunta delle commissioni Lavoro e Attività produttive alla presenza degli assessori regionali al Lavoro, Alessandra Zedda, e al Turismo, Gianni Chessa. "La Giunta presenterà un disegno di legge aperto ai suggerimenti e alle proposte che arriveranno dalle Commissioni - ha detto Alessandra Zedda - verrà data priorità a tutti quei settori che finora sono stati esclusi dalle misure di sostegno varate da Stato e Regione". Per avere un quadro chiaro della situazione si potrà fare riferimento alle istruttorie aperte o già concluse: "Finora la Regione ha messo in campo oltre 200 milioni di euro per sostenere le aziende in crisi – ha aggiunto Zedda – lo ha fatto attraverso sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o garanzie per l'ottenimento di prestiti. Alcuni operatori economici, per un motivo e per l'altro, sono rimasti fuori da questa partita. E' nostro intendimento andare incontro a queste categorie in modo da non lasciare nessuno indietro". (segue) (Rsc)