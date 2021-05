Covid: Nursing Up, nuovi preoccupanti casi di infermieri contagiati tra i già vaccinati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando arriverà il nostro richiesto protocollo ministeriale che scandisca ruoli e responsabilità delle aziende sanitarie nella puntuale effettuazione di test per la misurazione dei livelli anticorpali, e che fornisca indicazioni ufficiali sul comportamento da tenere nei casi in cui i livelli riscontrati non fossero in grado di garantire la sicurezza dell'interessato e della collettività? E' ipotizzabile in casi come quelli citati, la somministrazione di una dose di richiamo indipendentemente dal fatto che siano trascorsi o meno i 6 mesi di copertura? Le vaccinazioni per gli operatori sanitari sono iniziate a gennaio, quindi tra giugno e luglio - osserva De Palma - saranno decorsi i 6 mesi di validità per coloro che sono stati vaccinati tra i primi. Perché mancano ancora indicazioni ufficiali sulla procedura alla quale dovranno attenersi tali operatori? E più in generale, cosa dovranno fare tutti i sanitari interessati una volta decorso il periodo di validità della copertura? Stiamo parlando di un fenomeno generalizzato che deve trovare indicazioni omogenee ed uniformi, proprio per evitare di doversi rimettere al comportamento delle singole aziende sanitarie. Insomma, non è una eventuale terza dose che preoccupa gli infermieri, bensì ancora una volta, la mancanza di politiche di programmazione tempestive ed omogenee, come gli screening di misurazione del livello anticorpale sul personale sanitario che noi come sindacato continuiamo a chiedere a gran voce alle aziende sanitarie. Solo così, evidentemente, si potrà agire 'preventivamente', per evitare l'esposizione al rischio contagio di quei colleghi già vaccinati, che operano nei reparti con pazienti fragili, e che potrebbero involontariamente diventare veicolo di contagio essi stessi nel momento in cui si infettano anche se già sottoposti alla seconda dose", conclude De Palma. (Com)