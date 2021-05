Infrastrutture: FI, ministro renda noto iter cantierizzazione statale Maglie-Leuca, opera è strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada statale 275 Maglie-Leuca "è un'opera infrastrutturale strategica, in particolare per il Salento, e con grandi ricadute occupazionali sul territorio, ma che ha incontrato molte criticità nel suo lungo percorso di realizzazione". Lo dichiarano i deputati di Forza Italia Vincenza Labriola, Mauro D'Attis, Elvira Savino e Veronica Giannone, che giovedì chiederanno in un question time al ministro che venga consentito finalmente l'ammodernamento e l'indispensabile adeguamento dell'opera. "Sarebbe opportuno quindi - proseguono - che venisse reso noto lo stato dell'iter per la cantierizzazione dell'opera infrastrutturale, anche perché risulta che nelle scorse settimane la Commissione Tecnica del ministero della Transizione Ecologica ha esaminato il progetto del primo lotto. I territori interessati, che da decenni aspettano questa infrastruttura strategica, hanno chiesto con forza di poter giungere quanto prima alla definizione dell'iter e alla cantierizzazione per consentire il suo ammodernamento e adeguamento. Non si perda altro tempo", concludono. (Com)