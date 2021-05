Abruzzo: Pezzopane (Pd), dopo 12 anni terremoto decisiva nuova sede Vigili fuoco L'Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pezzopane, poi, prosegue: "Alla luce dell'estremo valore attribuito all'operato del Vigili del fuoco nel nostro Paese in generale e nel territorio aquilano in particolare, ho chiesto alla ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, sia con una lettera che con una interrogazione in commissione, se la soluzione individuata per la caserma sia già definita e sia considerata idonea, e se ritenga opportuno, dopo 12 anni, e con i fondi in cassa, già pronti da spendere, di decidere in forma definitiva un sito idoneo, anche alla luce del fatto che la ricostruzione della sede regionale di Coppito è ancora ferma, con tanto di contenzioso in atto, e il cantiere di via Pescara giace così da due anni. Inoltre, ho chiesto quali iniziative urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, intende adottare per dare ai Vigili del fuoco della città dell'Aquila, dei luoghi di lavoro adeguati e dignitosi, e come e quando intenda comunicare le scelte logistiche effettuate in merito a questi lavoratori ed anche sulla Scuola di formazione - conclude sempre Pezzopane - è bene capire quali decisioni si stiano assumendo e quali siano le aree messe a disposizione dal Comune e dagli enti territoriali". (Gru)